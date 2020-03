Když se silný životní příběh a láska k fotografování spojí, vznikne výstava plná výjimečných fotek. Jan Dobrý fotí od nepaměti. Před 11 lety se ale všechno změnilo, když po prodělané operaci začal vidět na levé oko jenom na 50%, zkresleně, rozmazaně a posunutě. Sám říká: “Od té doby si hraji s touto novou, úžasnou perspektivou. Jednou se dívám na svět levým okem, podruhé pravým okem a potřetí oběma. Je to skvělá hra, nekonečný dialog. Dialog mých očí."

Mnoho fotografů své snímky rozostřuje, rozmazává a upravuje podle svých představ, jak chtějí viděné vyjádřit. Neodpovídá to tomu, co vidí, ale jak to vnímají a jak to chtějí vyjádřit. Autor to má v tomto ohledu zajímavější, protože on realitu pozměněně vidí. První výstavu fotografií Jana Dobrého s názvem Dialog mých očí můžete navštívit v Kavárně v sedmém nebi (Zborovská 124/68, Praha 5).