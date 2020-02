43. výročí čarodějova učně

Oslavte s námi 43. výročí hororové pohádky Karla Zemana a získejte 43% slevu na vstup do Muzea Karla Zemana. Při koupi vstupenek na pokladně Muzea stačí zmínit heslo KRABAT! Z rodinné vstupenky tak můžete ušetřit až 210 Kč. Akce platí celou neděli 1. března od 10 do 19 hod. (poslední vstup v 18 hod.).

Láska je silnější než všechna kouzla! To je hlavní motiv německé pohádky Otta Preusslera - Krabat, kterou na žádost západoněmecké televize filmově zpracoval v roce 1977 Karel Zeman pod českým názvem Čarodějův učeň. Nebylo to zrovna typické téma, které by si Karel Zeman sám vybral. Věděl ale, že na celovečerní animovaný film by z Prahy peníze nedostal, a tak se i přes jeho strašidelné rysy rozhodl nabídku přijmout. Film byl uveden v kinech 1. března 1977. Více o akci i pohádkovém výročí na www.muzeumkarlazemana.cz.