Bill Frisell Trio ft. Tony Scherr & Kenny Wollesen

Legenda světové kytary vystoupí potřetí v Jazz Docku! Tentokrát vyráží na turné se svým nejlepším triem - společně s bubeníkem Kenny Wollesenem a basistou Tony Scherrem, které české publikum zná především jako rytmiku avantgardní skupiny Sex Mob.

Kariéra Billa Frisella je velmi bohatá a výčet jeho úspěchů, ocenění a alb by vydal na velmi dlouhý článek. V dětství studoval hru na klarinet u Richarda Joinera; později přešel ke kytaře, kterou také studoval na Berklee College of Music. Počátkem osmdesátých let se stal členem skupiny bubeníka Paula Motiana a později se stal studiovým hudebníkem pracujícím pro nahrávací společnost ECM Records. Své první sólové album In Line vydal v roce 1983. V průběhu let spolupracoval s mnoha významnými hudebníky, jako např. John Zorn, Jim Hall, Elvis Costello, Gary Peacock, Ronald Shannon Jackson, John Scofield, Pat Metheny, Dave Holland, Elvin Jones, Ron Carter, Greg Leisz, Viktor Krauss, Eyvind Kang, Hank Roberts, Matt Chamberlain a další.

Frisellovu v mnoha ohledech udivující profesionální kariéru, lemovanou celou řadou prestižních světových ocenění, sledují s neobyčejnou pozorností již více než jedno čtvrtstoletí zdaleka nejen jeho muzikantští kolegové, ale i odborná kritika a pochopitelně též rozsáhlá obec hudbymilovných příznivců prakticky všech stylů a žánrů, zejména jazzu, ale i rocku, folku, country, bluegrassu či worldmusic.