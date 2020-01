Významní čeští grafici na jedné unikátní výstavě. To představuje akce Jubilanti Hollaru, která se uskuteční tradičně začátkem ledna. V Galerii Hollar bude k vidění tvorba členů, kteří tento rok slaví kulaté či půlkulaté jubileum počínaje padesátinami. Jedná se o jedinečnou možnost vidět vedle sebe různorodá díla umělců, která dal dohromady rok narození. V letošním výběru se sešli výjimeční autoři, jejichž práce by si zasloužily samostatné vystavení. Návštěvníci se mohou například těšit na barevné lepty od Pavla Sukdoláka.

Rozličná témata přírody, abstrakce, architektury nebo techniky. Celkem se na letošní výstavě Jubilanti Hollaru 2020 sejde více než dvacet jubilantů. Jednou z nejmladších z nich je padesátiletá grafička Lucie Raškovová, která návštěvníky zavede do svých fantazijních světů. Naopak nejstarší je Pavel Sukdolák, který oslavuje neuvěřitelné jubileum pětadevadesáti let. V jeho tvorbě prověřené časem se návštěvníci ponoří do barevného spektra grafických listů, a to od světlých průzračných tónů až po temně hluboké. Na výstavě budou k vidění také grafici Alena Antonová, Petr Nikl či Jana Hubatková. / Petra Uhlířová