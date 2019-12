Dernisáže na Pragovce / Kotra, Hošková, Frank a Schaitl

Pragovka Gallery a The White Room Vás srdečně zvou na ukončení výstav ve středu 15.1.2020 od 18:00, v rámci kterého proběhne tour všemi výstavními prostorami v přítomnosti umělců a kurátorů.



Ukončíme následující výstavy:

Anežka Hošková / Lucifer's The Light Of The World IV

Vladimíra Kotra / Chiméra / Pragovka Gallery Pop-up

Jasmin Schaitl, Matěj Frank / Entering Continuities