Mikulášská besídka #delacita

Konec roku se blíží, a Svatý Mikuláš se v doprovodu (divadelních) čertíků a andělů zase letos zastaví v Citadele. Naděluje, chválí i kárá...

Pro děti připravujeme znovu vydatný program - tancování a dovádění na zahřátí, vábení Mikuláše, nadílka a vše, co k ní patří, společné focení (pro zájemce) ...a trochu volnější zábava až do konce



Přísně tajná úmluva:

Milí rodiče, kdo máte zájem zajistit předání mikulášské nadílky svým ratolestem, ozvěte se do 30. listopadu na mail produkce@studiocitadela.cz.

Knihu rezervací/hříchů uzavřeme vzápětí!



VSTUP VOLNÝ

Studio Citadela je malé kulturní centrum v poklidné části historického centra Prahy (Petrská čtvrť).



www.studiocitadela.cz

#detidelacita

