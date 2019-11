Kendrick Scott Oracle (USA)

Vynikající americký bubeník a skladatel Kendrick Scott Oracle vydává u prestižního labelu Blue Note nové album A Wall Becomes A Bridge, které obsahuje 12 sofistikovaných skladeb, hudebně vyprávějící o překonávání překážek. Album produkoval Derrick Hodge, který rozšířil Scottův dlouhodobě fungující kvintet Oracle (kytarista Mike Moreno, pianista Taylor Eigsti, saxofonista John Ellis, a basista Joe Sanders) překvapivě ještě o DJ Jahi Sundance.

Album je pokračováním Scottova debutu We Are the Drum, které získalo nadšené recenze v mnoha prestižních časopisech, a zařadilo kvintet Oracle mezi nejpřednější kapely své generace. Nové album A Wall Becomes A Bridge je také částečně umělecky kontroverzní a politicky angažované, protože Kendrick Scott rád vytváří věci pro konverzaci a nemíní se spokojit s politickými problémy své doby a země. Za jeden z hlavních problémů, které pranýřuje považuje tzv. systémový rasismus a myslí si, že hudba se může svým způsobem zapojit do řešení společenských problémů. Hudba Kendricka Scotta je originální, hravá i smutná, plná energie, emocí a nádherných hudebních myšlenek. V rámci koncertu v Jazz Docku se kapela představí v plné síle a v sestavě, která zaručuje neskutečný jazzový zážitek!