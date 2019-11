Betlémy v betlémské kapli - Vánoční ohlédnutí

Na letošní jubilejní výstavě bychom se rádi pokusili představit to nejzajímavější, co jsme na minulých výstavách ukázali. Vystavíme nejrůznější vánoční ozdoby, které se při zdobení stromečků používaly. Ukážeme ozdoby z vosku, dřeva, dřevěných hoblin, vaty, ozdoby skleněné foukané i korálkové, různé provedení papírových ozdob, ozdoby z různých těst (kynuté, slané, vizovické, sněhové, perníkové apod.), ozdoby ze slámy a ozdoby z nejrůznějších přírodnin a plodů.

Na našich výstavách jsme za ty čtyři desítky let vystavili betlémy vytvořené ze všech možných materiálů a betlémy zhotovené nejrůznějšími technikami. Pokusíme se shromáždit ty nejzajímavější z nich. Chceme tím dokumentovat, že tvorba betlémů je stále nesmírně rozmanitá. Představíme také betlémy, které charakterizují specifickou betlémářskou oblast – betlémy kralické, ústecko-orlické, příbramské, třebíčské apod.

Na některých exponátech ukážeme různé zvyky doby adventní a doby vánoční. Budou to nejrůznější zvykoslovné předměty, které se vždy stávají velkou inspirací pro návštěvníky. Vystavíme vrkoč, svět, ježka, zahrádku, třezolku, polaz, líto, figurky ze sušených plodů apod.

Část prostoru výstavy chceme věnovat tradičním vystavovatelům, kteří u nás vystavují již několik desítek let. Je i několik vystavovatelů, kteří se zúčastnili již prvních výstav. Vzpomeneme i na některé významné vystavovatele, kteří již mezi námi nejsou.

Celá výstava bude nainstalována tak, aby návštěvníkům ukázala kouzlo klasických českých lidových Vánoc, protože jsme zjistili, že to je to hlavní, co na našich výstavách lidé hledají a proč k nám opakovaně již tak dlouho chodí.

Nezapomeneme ani na děti. Na výstavě děti naleznou kostkoviště, kuličkopád a znovu se zde objeví vláček, mlýnské kolo a možná i další vánoční překvapení.

Na výstavě bude opět malé pódium, na kterém bude ponechán prostor pro nejrůznější hudební vystoupení se zaměřením na koledy, vánoční písně a snad i vánoční hry.

Otevírací doba:

Denně 9:00 až 18:00 (výjimky viz níže)

Výjimky otevírací doby:

24.12.2019: 09:00 - 14:00

25.12.2019: 13:00 - 18:00

31.12.2019: 09:00 - 14:00

01.01.2020: 13:00 - 18:00