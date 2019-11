Mohlo by tě zajímat

Černá scifikomedie na motivy George Orwella posunutá o 100 let do naší budoucnosti. Chcete vědět co Vás čeká? Přijďte se podívat do Rock café na Národní třídě v Praze

Slovo režiseŕa: Stejně jako autor ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století s hrůzou předpovídal budoucnost, tak se i my díváme na náš „zítřek“, ale raději si z toho děláme legraci. Není to výsměch, ale pud sebezáchovy.