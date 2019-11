Burza rybiček Praha Horní Počernice

Zveme Vás na nově otevřenou pražskou akvaristickou akci Burzu rybiček, konanou 23.11.2019, (9-12hod) v areálu Chvalské tvrze v Praze 9 - Horních Počernicích (1 zastávku od metra Černý Most). Na burze pořídíte akvarijní živočichy přímo od chovatelů, krmivo, techniku a další potřeby pro chovatele. Přijďte se podívat, nakoupit nebo si nechat poradit. Parkování v areálu nebo okolních ulicích zdarma. Vstupné je 40,- Kč , ZTP a děti do 15 let v doprovodu zletilé osoby mají vstup zdarma.