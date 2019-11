"Chtěl bych se zamilovat. Ty by ses chtěl zamilovat. On, ona, ono, by se chtěli zamilovat." Colin a Chloé se dočkají a prožijí nejšťastnější dny v životě. Co přijde po nich? Inscenace plná hudby podle slavného francouzského románu. Režie: Zbyšek Pantůček Dramaturgie: Radek Brož Choreografie: Jan Onder Scénografie: Eva Brodská Hrají: Chloé: Maria Leherová Colin: Daniel Krečmar Alise: Rosalie Malinská Chick: Hynek Tajovský Nicholas: Martin Klapil Isis: Anna Klausnerová Kočka (Dr. Mišmaš, Jean-Sol Parter, Ježíš Kristus, Starožitník, Ředitel): Gabriella Farr Myška: Johana Koubová