30 let svobody na vlastní kůži

Kde jinde než na symbolické adrese Revoluční 30 připravit výstavu, která by měla reflektovat třicetileté výročí od Sametové revoluce. Kurátoři Radek Wohlmuth a Čestmír Suška na ni přizvali zhruba tři desítky umělců, jejichž práce během uplynulých desetiletí mnohdy nevybíravým způsobem komentovaly to, co se tady dělo.

„Ve společném prostoru se poprvé objeví třeba Skryté podoby Václava Klause od Jiřího Davida, připomínka několika spolupracovníků StB z cyklu Malík Urvi, kterým skupina Pode Bal vzbudila rozruch na přelomu tisíciletí, nebo sádrový originál hajlujících a fuckujících rukou, jimiž Roman Týc přesně před desti lety doplnil památník revoluce na Národní třídě,“ přibližuje výběr Radek Wohlmuth. Politika ovšem nepředstavuje jediné téma projektu, jakkoli její podíl bude v expozici nepřehlédnutelný. „Prostor jsme samozřejmě dali i dalším oblastem, které začaly po revoluci hýbat společností, ať jsou to korporáty, sexuální průmysl, bezdomovectví nebo až náboženské uctívání sportovců,“ doplňuje Čestmír Suška.

Jádrem projektu je kurátorský výběr prací, které vznikly mezi roky 1989 – 2019, a jsou naplněním možnosti svobodné tvorby bez cenzury. Zastoupeni jsou umělci všech generací, kteří se vyjadřují jakoukoliv technikou, ať je to malba, video nebo graffiti. Cílem není podat přehledný výčet všeho, co během minulých tří dekád touto republikou rezonovalo, ale na základě subjektivního pohledu připomenout některé aspekty nedávné historie i současného života. Zároveň chce výstava zprostředkovat divákům kontakt s aktuálním uměním, konfrontovat je s ním a jeho prostřednictvím se pokusit nabourat stereotypy vnímání uplynulých let, případně otevřít veřejnou diskusi na konkrétní témata vztahující se k dané problematice.



Vystavující umělci:

Erika Bornová, Pavel Brázda, Michal Cihlář, Tomáš Císařovský, Jiří Černický, Jiří David, Epos 257, Matouš Háša, Vojta Horálek, Vendula Chalánková, Josefína Jonášová, Krištof Kintera, Lenka Klodová, Jiří Kovanda, Radek Macke, František Matoušek, Milan Mikuláštík, Aleš Novák, František Novák, Pode Bal, Roman Týc, Michal Škapa, Jindřich Štreit, Dáša Šubrtová, Timo, Jitka a Květa Válovy, Maxim Velčovský, Ztohoven...

Klubovna bude otevřena každý den od 14:00 do 22:00 (výstava otevřena pouze do 20.00).

Epos 257 Výtvarník a performer Epos 257, který vychází z pražské graffity scény, se věnuje intervencím do veřejného prostoru i galerijnímu zprostředkování podobných postupů. Je absolventem ateliéru sochařství Vysoké školy...