Halloween v Aeru

Na Halloweena jsme si pro vás připravli takovou VĚC. A neměli byste u ní chybět.

Začínáme v 18.00 hodin dvojkou Zombielandu a hlavní chod v režii Johna Carpentera přijde na řadu ve 20.30 hodin.

VĚC

Spolupráce režiséra Johna Carpentera a herce Kurta Russella nám dala řadu žánrových milníků včetně Útěku z New Yorku a Velkých nesnází v Malé Číně, ale i vedle těchto ikonických klasik vysoce ční jejich společná výprava do hlubin lowecraftovského hororu s názvem Věc. Film o skupině vědců na Antarktidě, kteří přijdou do kontaktu s vražedným organismem z vesmíru, jehož jediným cílem je přežít nehostinné podmínky v zemi věčného ledu. Když hrdinové zjistí, že jejich protivník na sebe dokáže vzít podobu libovolnou živého tvora, a tedy i jednoho z nich, nabere vyprávění podobu paranoidní spirály prokládané děsivými výjevy drastických mutací a krvavých konfrontací. Carpenter předkládá vyšinutou a hororovou variaci klasických detektivek, když nechává diváky tápat, kdo z postupně se zmenšující skupiny postav je ještě člověk a kdo je již pouhou nápodobou. Film, mnohými oslavovaný jako jeden z nejlepších a nejděsivějších sci-fi hororů všech dob, dodnes fascinuje nejen svým vyprávěním, ale také ambiciózními speciálními efekty a bizarními výjevy mutací, které jsou dílem legendárního mistra Roba Bottina.