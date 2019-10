Čarostřelec - Carl Maria von Weber

Festival hudebního divadla OPERA 2020

Čarostřelec je považován za zakladatelské dílo německé romantické opery, dílo historicky významné ve vývoji německé opery a opery vůbec. Carl Maria von Weber zasadil děj Čarostřelce do českých lesů na Domažlicku (k Čechám měl blízký vztah, byl dirigentem ve Stavovském divadle v Praze). Libretista Friedrich Kind zpracoval příběh z Knihy o strašidlech Augusta F. Launa a Johanna A. Apela, který se odehrál na Domažlicku v době po třicetileté válce. Reálné příběhy končily tragicky – smrtelně zraněná nevěsta, její rodiče umírají žalem a samotný střelec skončí v blázinci. Mladý myslivec Max miluje dceru polesného Kuna, kterou však může získat za ženu jen tehdy, zvítězí-li ve střelecké soutěži. Další postavou je druhý nápadník Agáty; jmenuje se Kašpar a ve svůj prospěch použije čáry, spojí se s ďáblem a přemluví k odlití kouzelných střel ve Vlčí rokli i Maxe. V baladickém příběhu opery dominuje téma věčného boje dobra a zla. Weberova instrumentace přináší intenzivní barvitost a tajemné kouzlo. Ve Weberově hudbě je řada prvků lidového zpěvu a lidového tance. Lidovost se v příběhu pojí s nadpřirozenými prvky. Lidové postavy – hlavní milenecký pár a postava Aničky – jsou však pojaty realisticky. (Pro postavu Aničky byla údajně Weberovi inspirací jeho nastávající manželka.) Operu si zamluvil v roce 1817 berlínský intendant hrabě Carl von Brühl, který dal návrh ke změně názvu opery z původního Myslivcova nevěsta na Čarostřelec. Opera měla úspěšnou premiéru v roce 1821 v Berlíně.

Režisér Lubor Cukr – slovo ke koncepci opery Čarostřelec: Původně jeden z příběhů z Knihy o strašidlech A. Apela a F. Launa, inspirovaný soudními spisy z různých období a míst, později díky Weberovu a Kindovu přepracování téměř zlidověl a většina diváků ho zná pod názvem Čarostřelec. Rád bych se vrátil ke kořenům této temné legendy, která nás zavede mnohem dál do hlubin lidské duše. V každém z nás je dobrá část, která bojuje s tou špatnou. Záleží vždy na okolnostech a okamžiku prozření. Pojďme sestoupit společně se Sigmundem Freudem do krajiny černé téměř jako peklo samo, tedy do lidského nevědomí.

Nastudováno v německém originále, české titulky

Přibližná délka představení včetně jedné přestávky:

2 hodiny 30 minut

Premiéra: 16. června 2019 v Opavě