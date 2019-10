The Dire Straits Experience /UK/ v Praze

Pokračovatelé slavných Dire Straits - britský projekt The Dire Straits Experience - míří opět do ČR. Formace do Česka poprvé zavítala v roce 2017 a od té doby se každoročně vrací. V rámci své koncertní šňůry 2020 k nám zavítá 7. prosince, a to do pražské Lucerny. Předprodej vstupenek bude zajišťovat výhradně síť Ticketmaster.

Frontmanem kapely je Knopflerovi stylově velmi podobný kytarista a zpěvák Terence Rais. V sestavě působí držitel ceny Grammy Chris White, hrající na saxofon, flétnu a perkuse, který spolupracoval s Dire Straits Marka Knopflera v druhé polovině 80. let. Šlo o turné „Brothers in Arms“, „On Every Street“, alba „On Every Street“ a „On The Night“ a legendární koncerty „Live Aid“ a „Mandela“. Mimo to v nedávné době Chris White hostoval na dvou sólových deskách Knopflera.

Při všech svých návštěvách Česka si získali fanoušky a prokázali, že kultovní písně kapely umí zahrát naprosto excelentním způsobem.

Slavná britská kapela The Dire Straits by v roce 2017 oslavila 40 let od svého založení. 40 let od doby, kdy první velký hit „Sultans of Swing“ obletěl zeměkouli a umístil se na prvních místech světových žebříčků. V 80. letech tyto hitparádové žebříčky ovládly další kultovní písně jako „Brothers In Arms“, „Money for nothing“, „Calling Elvis“,“Romeo and Juliet“,“Walk of Life“,“So far away“ a zasněná “Private Investigations“. Skladby Dire Straits patřily k nejoblíbenějším na televizním kanálu MTV, který jako první v 80. letech mapoval světovou hudební scénu.