Výstava se koná v rámci Fotograf Festivalu.

V roce 1989 padl po čtyřiceti letech komunistický režim, příslib demokracie přestal být mýtem. Tlak předchozí ideologie nečekaně polevil a mnozí najednou nevěděli, co s neznámou svobodou. První roky představovaly doslova explozi. Podobná situace se v následujících desetiletí už neopakovala. Ne všichni lehko nabytou svobodu dokonce přežili: „Dopiče, dalo nám to všetkým pekne zabrať.“ (Agda Bavi Pain*). Podívejme se na období od perestrojky po nástup neoliberálního kapitalismu optikou atmosféry raných 90. let v hlavním městě Slovenska Bratislavě. Neboť první závany svobody byly ještě důvěryhodné, autentické a silně návykové.