Festival studentských divadel v Celetné

Studentská umělecká skupina OLDstars pořádá již devátý ročník Festivalu studentských divadel v Celetné! Jako každý rok proběhne divadelní maraton ve dnech podzimních prázdnin, letos však poněkud netradičně od neděle do úterý, tedy 27. – 29. října. Všechny tři dny se ponesou v duchu ozvěn lásky, totiž toho, co diváci nestihli zhlédnout na letním benefičním festivalu OLDstars on the ROUD v Roudnici nad Labem, jenž letos nesl podtitul „Láska neexistuje“. Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně Divadla v Celetné!