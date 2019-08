Lukáš Musil / Azajtókzáródnak

Pod názvem Azajtókzáródnak! (z maďarského: “Kérem vigyázzanak, Az ajtók záródnak!” -

Pozor, dveře se zavírají!) představí od 25. 9. do 24. 11. 2019 v galerii Villa Pellé nejnovější tvorbou z posledních čtyř let výtvarník Lukáš Musil. Tématem bude zejména linka a čára a s nimi související archetypy. Tedy základní elementy Musilovy tvorby už od momentu, kdy se chopil jemných tatérských nástrojů a i později poté, co vzal do ruky štětec a v roce 2012 definitivně vyměnil lidské tělo za plátno...

Symbol, rituál, archetyp, pro které jsou prosté linie elementárním zobrazovacím prvkem, jsou i základními jmenovateli výstavy, kterou s Musilem připravuje pro Villu Pellé kurátorka Alena Bartková. O čáře, která Musila fascinuje již dlouhou dobu, autor říká: „Čára se dokáže dostat na dřeň, nenechá tě zalhat. Začal jsem ji používat zcela intuitivně. Je mi z nějakého důvodu blízká, nejspíš svou primitivností.” A dále Musil rozvíjí detailněji, proč je čárou fascinován: „Nepustí tě do efektu, naopak tě nutí jít s omezenými prostředky hlouběji k podstatě. Začátek čáry není začátek čáry a naopak. Je to základ kresby, psaní, vizuálního sdělení, cesty. Je to neuzavřený kruh.“

Součástí výstavy budou i dvě monumentální Musilovy sochy. K výstavě vyjde také katalog a poprvé se tu představí také dlouho chystaná publikace nakladatelství Kant k projektu tetování sérií čísel nazvanou 0-100. Na výstavě najdeme minimalisticky čistou sérii zvířat, v níž Musil navazuje na prvopočátky umění a v jednoduchých liniích hledá hranice mezi kresbou, písmem, znakem a symbolem.

Nejnovějšími díly bude série menších pláten Tváře, která vznikla teprve nedávno v Musilově ateliéru v Budapešti. Expresivní a pitvořící portréty ukazují hledání archetypů v nás, jací jsme, když odložíme masky. Sérii velkoformátových děl dominuje horizontála a vertikála, tedy archetypální symbol kříže. Dvě monumentální Musilovy sochy, které budou na výstavě k vidění, pracující se archetypem kruhu.

Na výstavě kontrastují monochromatická a celobarevná plátna, která otevírají další polohu Musilovy práce. Na jednom místě tak divák bude moci sledovat vývoj tvůrčích postupů posledních čtyř let tohoto jedinečného umělce.