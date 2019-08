Uč se moudrým býti! Orbis pictus v běhu věků

Společná výstava Národního muzea a Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského představuje jedno z nejslavnějších děl Jana Amose Komenského, na něž vzpomínal i Johann Wolfgang von Goethe.

Učebnice Orbis sensualium pictus (Svět vnímatelný v obrazech) je rozšířenou verzí Komenského starší učebnice Janua linguarum reserata (Brána jazyků otevřená), obohacenou navíc o ilustrace. Obě učebnice spojují výuku cizího jazyka s výkladem o poznávání okolního světa a naplňují tak autorovu zásadu, aby se všichni učili všechno veskrze. Celou učebnicí prostupuje Komenského zásada postupovat od jednoduchého ke složitějšímu – např. lidské činnosti jsou popsány od manuální práce k duševní, stejně jako jazyková výuka postupuje od jednoduchých vět k souvětím. První vydání Orbis pictus publikoval norimberský tiskař Michael Endter v roce 1658. Jednalo se o latinsko-německou verzi. Později vycházely až pětijazyčné mutace.

Výstava návštěvníkům nepředstavuje pouze vzácná vydání ze 17. a 18. století, ale otevírá svět každodenního života doby J. A. Komenského. Orbis pictus navíc není dávno mrtvou knihou, ale v průběhu 19. a 20. století se dočkal mnoha zpracování. Na výstavě tak bude prezentován dodatek vytvořený Josefem Váchalem či vydání v Braillově písmu, o jehož vznik se zasloužil Veljko Ramadanović, zakladatel Institutu pro slepé a hluché válečné invalidy, který se dnes nachází v bělehradském Zemunu.

Komenského učebnice přinesla v 19. století inspiraci učitelům, kteří začali vytvářet velkoformátové didaktické obrazy. I ty jsou na výstavě prezentovány. Je to především soubor vytvořený v polovině 19. století Karlem Slavojem Amerlingem.

Do roku 2016 se Orbis pictus dočkal překladu do 19 jazyků a byl vydán ve 259 vydáních. Nové překlady z posledních let svědčí o tom, že jde o dílo stále živé, jež se těší zájmu čtenářů. Svět v obrazech je světem, který neztrácí svou barvu.