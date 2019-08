14. Free Jazz Festival - Eugene Chadbourne & Joe Sachse / Ingvaldsen-Hanousek-Cremaschi-Narvesen

Eugene Chadbourne & Joe Sachse (US/DE)

Eugene Chadbourne - el. kytara, banjo, zpěv

Joe Sachse - el. kytara

V roce 2019 si spolu zahráli poprvé. Jako chlapec Eugene Chadbourne vzal kytaru a začal hrát. začátek kariéry ho zavedly na undergroundové scény po celém světě. Chadbourne se zařadil mezi 100 největších rockových kytaristů všech dob. Ve stejném roce byl známým kritikem Scottem Yanowem označen jako jeden z “velkých jazzových kytaristů".

Yanow píše: „Vzhledem k jeho velmi eklektickému vkusu a šílenému smyslu pro humor je Eugene Chadbourne často považován za výstředního. Ale jak je zřejmé z jeho nahrávek a diskuzí o jeho hudbě, ví přesně, o co mu jde a co dělá.“ "Kombinoval country a westernovou hudbu s improvizací již v roce 1977 a přišel s novými způsoby, jak hrát na banjo."

Alba z roku 1977 „Nebudou tam žádné slzy“ se prodalo více než 20 000 kopií. Joe Sachse, enfant terrible východoněmecké jazzové scény, působí jako kytarista už 40 let a pracoval se všemi významnými muzikanty bývalé NDR a se spoustou mezinárodních hvězd. V 70. letech založil vlastní kvartet, které se později rozšířilo na kvintet. Účastnil se mnoha mezinárodních festivalů. Při improvizaci dlouhou řádku let kombinuje prvky jazzu a rocku, stejně jako Eugene Chadbourne. Jeden o druhém věděli a vždy se o svou tvorbu navzájem zajímali. Takže to byla jen otázka času, kdy se oba sejdou na pódiu jako duo. Posluchači si na to museli počkat čtyři desetiletí.

Ingvaldsen-Hanousek-Cremaschi-Narvesen (NO/US/CZ)

Didrik Ingvaldsen - trubka

Radim Hanousek - saxofony

George Cremaschi - kontrabas

Dag Magnus Narvesen - bicí

Lídrem této norsko-americko-české formace je trumpetista a skladatel Didrik Ingvaldsen. Působí současně na jazzových experimentálních scénách v Norsku, Berlíně a New Yorku, má za sebou vydání dvou desítek alb s autorskou hudbou, je autorem mnoha kompozic pro nejrůznější ansámbly od duet po symfonický orchestr. Původem norský bubeník Dag Magnus Narvesen žije v Berlíně, kde je lídrem vlastního oktetu a kromě dalších hudebních aktivit zde spolupracuje s legendou evropské jazzové avantgardy Alexanderem Von Schlippenbachem.

Brněnský saxofonista Radim Hanousek je členem řady jazzových formací, ale věnuje se také soudobé hudbě ve vlastním autorském projektu Dust in the Groove. George Cremaschi využívá různé kreativní přístupy a techniky v oblastech prolínání hudby, hluku a sound artu. Během své třicetileté kariéry skladatele a interpreta spolupracoval s mnoha uznávanými osobnostmi z řad muzikantů, tanečníků a choreografů, filmařů, tvůrců instalací a spisovatelů. Mezi jeho současné projekty patří mimo jiné KRK (po boku Matthewa Ostrowskiho), Rohr Rohr (& dieb13 a Gino Robair) a Lambs Gamble (s Fritzem Welchem a Ericem Borosem). Společně s Petrem Vrbou založil Pražský improvizační orchestr, patnáctičlennou formaci pracující s dirigovaným i volně improvizačním přednesem a grafickými notacemi.