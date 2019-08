14. Free Jazz Festival - Klaus Kugel & Pavel Hrubý / Ganelin Trio Priority

Klaus Kugel & Pavel Hrubý (DE/CZ)

Klaus Kugel - bicí

Pavel Hrubý - saxofony, basklarinet

Inovativní česko-německé duo využívající pozoruhodných nástrojů a objektů. Nedávno vzniklé duo německého bubenického mága Klause Kugela a českého saxofonisty a klarinetisty Pavla Hrubého umí rozeznít v improvizovaném koncertním setu prostory jazzových klubů. Klaus Kugel patří k předním bubeníkům evropské jazzové a experimentální scény. Vedle hry na klasickou bicí soupravu vytváří pozoruhodné perkusivní nástroje a objekty, které inovativně začleňuje do své hry. Pavel Hrubý je všestranný hráč na dechové nástroje patřící více než patnáct let k oporám tuzemského moderního jazzu.

Klaus Kugel

Bubeník Klaus Kugel je jedním z nejzajímavějších a nejnaléhavějších bubeníků ve střední Evropě. Specifickým výrazem jeho projevu je ostrý moderní jazz vycházející z neomezené představivosti.

Klaus vystudoval jazzovou školu v Mnichově. Od roku1989 přitahoval pozornost na celém světě prostřednictvím projektů s Petrasem Vysniauskasem, ale také s pěknou řádkou dalších významných jazzmanů. Od roku 1989 intenzivně hraje s litevským sopransofofonistou Petrasem Vysniauskasem v mnoha různých projektech. Za posledních 30 let vystoupil na mnohých koncertech a objevil se na festivalech po celé Evropě, v pobaltských státech, Kanadě, USA, Sýrii, Japonsku, Mexiku, Rusku, Číně, Ukrajině, Ázerbájdžánu a Izraeli.

Pavel Hrubý

Hrubý je již více než 15 let ve špičce českého moderního jazzu. Je kapelníkem nebo členem bandů jako je například Limbo, Tellemarkk, Phoenix Quartet, Swingband Jana Matouška, Between The Lines, NUO, Pigeon Saxophone Quartet. Pavel byl v letech 2008 a 2014 nominován na prestižní ocenění Anděl za svoje alba v kategorii "jazz a blues".

„V létě 2018 jsme se s Klausem potkali na hudebním festivalu, kde jsme oba vystupovali. Byl jsem si poslechnout Klausův koncert, kde hrál na bicí a různé zvukové objekty, které si sám vyrábí. Jeho způsob hry a hudební uvažování mě uchvátilo. Slovo dalo slovo, pár mailů v průběhu podzimu a domluvili jsme se na spolupráci v duu. Naším záměrem je jednoduše dobrodružství spontánní komunikace. Jediný koncept, který máme je "no concept".

Ganelin Trio Priority (IL/LT/DE)

Vyacheslav Ganelin - piano, klávesy, perkuse

Petras Vysniauskas – sopran saxofon

Klaus Kugel – bicí, perkuse

Pianista Vyatcheslav Ganelin, saxofonista Petras Vysniauskas, druhá ústřední postava litevského jazzu a německý bubeník Klaus Kugel nyní existují jako nové Ganelinovo trio. Nadčasová povaha Ganelinovy ??hudby charakterizovaná schopností přeměnit neukojitelnou touhu na produktivní Ganelin, Vysniauskas a Kugel rozbíjejí za sebou všechna spojení a vzdávají hold nějaké budoucí estetice. Tím vrhli světlo na velká gesta barokní hudby, osvojují si vnitřně bolestivý individualismus romantismu a rekapitulují neopatrnou lehkost tradiční lidové hudby. Není to nic jiného než transevropská, inter-tradiční a multi-smyslná improvizovaná hudba.

Dnešní Ganelin Trio čerpá z rozmanitosti života ještě větší množství možností a perspektiv. Nové Ganelinovo trio není v evropské hudbě srovnáváno s tím, že se nepodřídí opotřebené nadřazenosti okamžiku, ale místo toho implikuje svobodu celého procesu v každém okamžiku své hry.

V evropském jazzu nebyla smělost vynalézavosti původního Ganelinova tria (Ganelin, Chekasin a Tarasov) srovnatelná. Trio mělo nevyčerpatelné bohatství zvuků, ozdob, spontánních pohybových sil, otevřených struktur, dramaturgií a funkcí přepínání uvnitř kapely. To samé se dá říci o nové formaci tria.

Vyacheslav Ganelin - klavír, syntezátor, bicí nástroje

Narodil se v Moskvě v roce 1944. V roce 1968 promoval na Státní konzervatoři Vilnius v Litvě, kde poté vyučoval kompozici; Poté se stal hudebním ředitelem ruského činoherního divadla ve Vilniusu. V roce 1971 založil „Ganelinovo trio“ (s V. Chekassinem a V. Tarasovem), které procestovalo většinu evropských zemí v 70. a 80. letech a měl celosvětový mimořádný úspěch. V roce 1987 odešel z Litvy a emigroval do Izraele. Napsal skladby pro symfonický orchestr, divadlo, komorní hudbu, vokální soubory, jazzovou bigband, dvě opery, tři kusy pro balet a zvukové stopy pro více než 30 filmů. V roce 1999 založil novou GANELIN TRIO PRIORITY.

"... vášnivý, energický, vtipný, elegantní, vulgární, klasický, chaotický, překvapující a divadelní ..." - Sunday Times, Londýn

Petras Vysniauskas - sopransaxofon

Několik skladatelů symfonické nebo komorní hudby, inspirovaných jeho hraním, složilo skladby speciálně pro něj. Petras Vysniauskas hrál s mnoha velikány světového jazzu, jako je např.“ Stev Lacy, Han Bennink, Jon Christensen, Tomasz Stanko, Vladimir Chekasin, Vyacheslav Ganelin, Kent Carter, Jimmy Owens, Elliot Sharp, Paul Jeffrey, Charly Mariano, Karl Berger, Bob Stenson , Vladimir Volkov, Vijay Iyer, Hilliard Greene, Eric Vloeimans, Antoni Donchev, John Lindberg aj.

"Do jeho hudby je vdechnuto něco z drsné krásy litevské krajiny a vášně mnoha jeho krajanů." Používání témat tradiční lidové hudby je jedním z aspektů tohoto saxofonisty, který odráží moderní vývoj jazzu i zvukové idiomy nové a nejnovější improvizované a komponované hudby.“ (Bert Noglik)

"Saxofonista Petras Vysniauskas, Litevec, jsem přesvědčen, že je jedním z nejoriginálnějších muzikantů, kteří se na tento nástroj soustředili.“ Howard Mandel, NYC

„Perkusionista Klaus Kugel je za bicími velící silou, vytváří vrstvy napětí vycházejících z intuitivního poslechu.“

„Většina souborů si může přát jen perkusionisty s tak vysokou dovedností a vnímavou muzikálností jako má Klaus Kugel "- Frankfurter Rundschau, Německo