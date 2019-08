Maxim / Time Traveler

Známý česko-americký malíř MAXIM, který žije v kalifornském Los Angeles, představí svá aktuální díla na výstavě Time Traveler v pražském studiu CHARAKTER (Štěpánská 59). Vernisáž je na programu ve čtvrtek 8. srpna od 19 hodin, o originální audio zážitek se postará MAXIMOVO dvojče, renomovaný hudební skladatel Karel Havlíček. Pozoruhodná výstava bude k vidění do 9. října.

Time Traveler – Cestovatel časem – navazuje na úspěšnou výstavu Alchymista z loňského léta, jejíž slavnostní zahájení si v OD Kotva nenechalo ujít přes 700 návštěvníků. MAXIM se při tvorbě nové kolekce nechal inspirovat svou vášní pro vesmír a přírodu a zkoumáním lidských hodnot. Podle něj je snadné cestovat v čase, máte-li k tomu ten správný prostředek. Pro MAXIMA jsou tím prostředkem obrazy.

„Pomocí vzpomínek cestujeme do minulosti a pomocí snů a tužeb si můžeme vytvářet budoucnost už teď v přítomnosti. Time Traveler hledá kořeny toho, co bylo a proč jsme takoví, jací jsme, co nás formovalo v minulosti, a jak nám to může pomoci s vytvářením naší budoucnosti. V mých obrazech jsou mé vzpomínky, všechny zážitky, kterými jsem si kdy prošel, okolní vlivy i má rozhodnutí a zároveň je tam i budoucnost, kterou jsem si představoval, když jsem obrazy maloval. Jsou tam zachycené sny a tužby, naděje a přání…,“ konstatuje MAXIM a dodává: „Myslím, že prolínání toho starého a nového je na kolekci hodně znát. Na obrazy jsem použil jasnější barvy, které pro mě mají až nostalgickou hodnotu, nové materiály i techniky, ale zároveň jsem do jejich tvorby zapojil i přes sto let staré rodinné poklady, které jsem tak pomyslně navždy zakonzervoval do svých obrazů. Nechybí ani má oblíbená a pro mě charakteristická kaligrafie.“

MAXIM, dvojče známého hudebního skladatele Karla Havlíčka, se narodil v Praze v době komunistického režimu. Jeho umělecký tvůrčí život začal už v dětství. V půdním ateliéru jeho strýce ve staré Praze se ztrácel v labyrintech velkých pláten a obdivoval jejich barevnost a velikost. Navštěvoval grafickou průmyslovku v Hellichově ulici na Malé Straně, kde si osvojil základy grafického designu, fotografie, litografie, kaligrafie a tisku. Během studií absolvoval několik kurzů kresby a malby.

Ve 24 letech odešel do Spojených států, veden touhou po dobrodružství a dosahování nových horizontů. Prvními zastávkami byly San Francisco, následovalo Chicago, kde strávil několik let a stal se úspěšným designérem se skvělými referencemi od významných představitelů chicagské kulturní scény. Syrovou podobou a dynamickou vibrací jej však nakonec přitáhlo Los Angeles, kde našel svůj nový domov. V LA se naplno ponořil do syrové městské scény a začal se soustředit výhradně na malování.

Touha po nových zkušenostech a inspiraci jej přivádí na místa po celém světě, kde se podílí na nejrůznějších multikulturních projektech. Jeho práce je silně ovlivněna životem lidí a jejich příběhy. Inspiruje se studiem dějin, přírody, kosmologie, fyziky a sociálně-ekonomických a politických událostí (minulosti a současnosti). Používá smíšená média: plátno, papír, akrylátové barvy, olejové barvy, olejové pastely, dřevěné uhlí, inkousty, len, mramor, písek, hlínu, pastelky, tužky a další materiály. Rád zkouší experimentální techniky, které dávají umění jedinečnou podobu. Pro jeho práce je typická těžká textura, symbolismus, volná forma a nekompromisní svoboda projevu.

Má za sebou mnoho samostatných i skupinových výstav v USA a v roce 2018 si získal Prahu evropskou prmiérou sólové výstavy Alchymista. Ve stejném roce ve svém rodném městě zanechal dvě velkoformátové nástěnné malby: v Bibloo patře OD Kotva a v holešovickém Vnitroblocku.