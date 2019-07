Svatá Anežko, všichni svatí, orodujte za nás!

Výstava bude věnována 30. výročí vysvěcení Anežky Přemyslovny (1211–1282).

Tradovalo se, že v našich zemích bude dobře až tehdy, když bude dcera Přemysla I. zvaná rovněž Anežka Česká, prohlášena za svatou. Sametová revoluce začala pouhých pět dnů poté, co se tak stalo. Třicet let po těchto událostech se dění v naší zemi ubírá směrem, kde by se nám pomoc svatých opět moc hodila. Zdá se, že běžné pojistky demokracie, morálky, spravedlnosti a civilizovanosti v naší společnosti selhávají.