Sledujte, jak se Vaše dítě stává „FasTronautem“ a učí se o tom, jak kosmonauti trénují, žijí a pracují ve vesmíru. Přijďte se podívat na konci týdne na FasTracKids vesmírnou stanici.

VESMÍR je příměstský tábor určený pro děti ve věku 3 až 8 let. "FasTronauti" si nejprve vyrobí skafandry a raketu, aby se mohli pohybovat, cvičit a pracovat v prostoru jako praví astronauti z NASA. Během cesty dalekým vesmírem se seznámí s řadou planet a souhvězdí. Na základě svých zkušeností z návštěvy v planetáriu si sestaví vlastní model sluneční soustavy. Na konci týdne rodiče a přátelé FasTracKids navštíví FasTrack vesmírnou stanici. Odpoledne děti tráví v rámci možností venku na nedalekém hřišti. V případě zájmu rodičů a teplého počasí půjdeme simulovat stav beztíže do bazénu. Prostředí tábora si můžete předem (od PO do SO) přijít prohlédnout a vyzkoušet v rámci našich bezplatných ukázkových lekcí programu FasTrack FUNdamentals. Nabízíme také řadu dalších tematických táborů pro děti od 3 do 12 let v 9 termínech od 1. 7. do 30. 8. 2019. Minimální účast je 1 celý den a maximální 45 dnů :-) FasTrack Camps jsou příměstské tábory určené pro děti ve věku 3 až 12 let.