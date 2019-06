GEORG FRIEDRICH HÄNDEL

FRANZ SCHUBERT

GIACOMO PUCCINI

FRANZ LEHÁR

FRIEDRICH VON FLOTOW

ANTONÍN DVOŘÁK

Renée FLEMING | soprán

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Elli JAFFE | dirigent

V roce 2003 se orchestr FOK setkal s Renée Fleming poprvé; listopadové koncerty tehdy dirigoval Christian Benda. První z nich – 11. listopadu – pak americká sopranistka, jejíž prarodiče pocházeli z Prahy, věnovala prezidentu Václavu Havlovi. Ten také dorazil a po koncertě spolu do rána rozmlouvali o české národní identitě, o budoucnosti, o náboženství… Renée Fleming se vrací k FOK 9. července 2019, aby zavzpomínala na Václava Havla a na 30. výročí Sametové revoluce. Na koncertě zazní nejen árie z operet a oper, včetně árie o měsíčku, ale i muzikálové písně, jako například You’ll never walk alone. Dirigovat bude jeden z významných žáků Leonarda Bernsteina a stálý spolupracovník Pražských symfoniků – Elli Jaffe.