Equilibrium v Praze

Německá epicmetalová pětice EQUILIBRIUM oznamuje turné k novému albu »Renegades«. Zastaví se i v Praze. Živelný koncert EQUILIBRIUM se uskuteční 2. února 2020 v klubu Nová Chmelnice, těšte se také na zajímavé hosty!

Kvalitní doprovod zajistí dark rocková banda LORD OF THE LOST a melodic death metaloví NAILED TO OBSCURITY!