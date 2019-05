SCÉNICKÉ ČTENÍ ZE HRY STEFANA MASSINIHO FREUD ANEB VÝKLAD SNŮ

Italský dramatik a režisér Stefano Massini sáhl po slavné a vpravdě revoluční knize Sigmunda Freuda Výklad snů, která otevřela cestu do obrovské tvořivé dílny našeho nevědomí. Prověřuje divadelní potenciál snů a divákovu představivost a schopnost se jejich prostřednictvím ponořit ke kořenům své vlastní touhy i frustrací, a tak dosáhnoutnaplnění své celistvosti.

Massiniho hra měla premiéru 23. ledna 2018 v milánském Piccolo Teatro.



„Mechanismus snu se neodlišuje od postupů v divadle, i on inscenuje svůj výstup.“ Ale inscenuje ho z „odpadků“, z toho, co ani nevíme, že víme; z toho druhého v nás, kterým jsme, aniž bychom chtěli. A podstatné není tolik, co hraje hlavní roli, ale co se krčí v pozadí, říká Freud v Massiniho hře.