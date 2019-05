Když tělo promluví

Co všechno se dozvíš, když se obrátíš dovnitř a spadneš do hlubiny svého těla! Když se ti svěřují a promlouvají tvoje vnitřní orgány! Když narazíš na svého vnitřního protivníka! Je to dobrodružná cesta domů uvnitř těla.

Srdce: Všechno je tak špatně!?... Sakra snad to zvládnu...kde vůbec začít!?

Ledvina: Srdce, nepanikař! Tak bušíš, že bolí z toho uší!

Plíce: Řád? Já ho nevidím! Tady vládne zmatek! Myšlenky si žijí mimo dech!

Játra: Stačí! Jsem plný všedních, negativních myšlenek! Jen abych se pořádně rozčilil!

Slezina: Slinivko, co mi to p. Játra poslal za myšlenky?! Jsou to jen hořké chutě!

Nataša Burger je slovinská a česká divadelní a filmová herečka. V Divadle Kampa hraje ve svých vlastních dvou divadelních hrách. Účinkuje také v představení Manželské vraždění v divadle Na Jezerce.

Andraž Polič je slovinský hudebník a básník. Vydal několik básnických sbírek. Založil dvě vlastní hudební kapely: ve Slovinsku (Hamlet Express) a v Praze Du-Chanson.