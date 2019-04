Oslava 90 let tenisového klubu, pohár Fed Cup a sportovní osobnosti

Zveme vás v sobotu 18. května od 9 hodin do tenisového areálu TJ Sokol Horní Počernice, Otovická ul. 109. Přijďte s námi oslavit výročí 90 let tenisového klubu a pobavit se! Exhibiční turnaj se sportovními osobnostmi Fun turnaj pro začátečníky Zahrajte si o zajímavé výhry – powerbanku, přenosný reproduktor s rádiem nebo chytré hodinky! Zváni jsou tenisti, sportovci a všichni, kteří mají chuť si užít den plný sportu a zábavy.

Tenisté se mohou přihlásit do turnaje a zasoutěžit si o zajímavé výhry, šanci zahrát si s dlouholetým daviscupovým reprezentantem Karlem Nováčkem a dalšími významnými sportovními osobnostmi. Pro tenisové začátečníky bude zorganizován „Fun turnaj“. Další sportovní oddíly TJ Sokol představí své výkony v exhibičních vystoupeních. Diváci se pobaví doprovodným programem, znalostní soutěží s výhrou a můžou si pořídit fotografii s pohárem ženského světového tenisu Fed Cup. Navíc každé dítě, které se v místě konání akce závazně přihlásí do tenisového klubu TJ SOKOL Horní Počernice, pobočný spolek, získá slevu 1 000 Kč na zápis do klubu. Registrace do turnajů na: info@tenishornipocernice.eu. Uveďte informaci o vaší úrovni - začátečník (Fun turnaj) nebo pokročilý tenista. Vstup zdarma.