Introducing Sara Enrico: The Jumpsuit Theme

Výstava představí umělecký projekt Sary Enrico.

Architektura jako oblek? Tělo jako prostor? Tkanina jako přizpůsobivá kůže humanoida? Biomorfní struktury Sary Enrico předvádějí upadající tělesnost okolního světa formou psychosomatických hybridů, které znovuoživují smysly a aktivují intenzivní fyzický prožitek. Site-specifický kvazi-parazitní projekt The Jumpsuit Theme v Prezidentském salonku Národní galerie představuje umělčin pokus vypořádat se s materialitou prostoru mezi malbou a objektem ve stále šedivější zóně iluzorních objemů a všudypřítomné plošnosti.

Pamětliva etického poslání umění, rozvíjí tvorba Sary Enrico myšlenku zhroucené formy v kontrastu se snem o pevnosti. Autorčiny textilní obrazy a malované objekty imitují autonomii významu a vnímání a zdůrazňují tak intimitu náhražky a podobnosti. Její kompozice představují anti-monumenty tělesnosti lapené v post-historickém momentu fyzického vyčerpání a úpadku: pseudo-figurativní koláže tělesných fragmentů, poškozené, kůži podobné povrchy, navršené en masse a opuštěné, rozpadlé vzpomínky na grand narratives blednou v disciplinovaném věku automatických oprav. Tyto neo-barokní a futuristické objekty představují teatrální verzi nové antropologie určené pro syntetický svět zfalšované historie a amnézie. Enrico si představuje tělo v post-humánní éře chirurgických experimentů a nutí nás tak k zamyšlení nad bioetikou a anatomií morálky.

Sara Enrico se narodila v roce 1979 v italské Bielle, v současnosti žije a pracuje v Turíně. Studovala na Accademia di Belle Arti v Turíně a na Istituto Spinelli ve Florencii (na Fakultě restaurování starých maleb a fresek). V roce 2013 se účastnila kurzu výtvarného umění pro pokročilé vedeného Mattem Mullicanem na Fondazione Antonio Ratti v Comu. Absolvovala rezidenční pobyt na Fondazione Spinola Banna per l’arte u Jasona Dodge a Raimundase Malasauskase v Poirinu (2015) a ještě před tím rezidenci v centru VIR-Viafarini v Miláně (2012). V roce 2017 působila jako hostující profesorka na Polito Design Workshop na Politecnico di Torino. V roce 2018 obdržela ve IV. ročníku soutěže Italské rady grant podporovaný Directorate-General for Contemporary Art and Architecture and Urban Peripheries (DGAAP). V letech 2017–2018 získala New York Prize a s ní spojený rezidenční pobyt na International Studio & Curatorial Program v New Yorku.

Sara Enrico vystavovala v Itálii i v zahraničí, mimo jiné v Marsèllerii, New Yorku, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo v Turíně, Les Instants Chavirés v Montreuil či Fondazione Antonio Ratti v Comu. Účastnila se OFF Biennale Cairo (Cairo, 2018) a Biennale Internazionale Arte in Memoria, Sinagoga, Parco Archeologico di Ostia Antica, Ostia (Řím, 2017).

Spoluzakládala Laboratorio del Dubbio, mezioborovou platformu pro spolupráci mezi umělci, badateli a spisovateli (Turín, 2016), a byla členkou Progetto Diogene, mezinárodního rezidenčního programu přednášek a workshopů (Turín, 2008–2012).

Sara Enrico. The Jumpsuite Theme je pořádán ve spolupráci s MART – Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto.

Tento projekt byl vybrán ve IV. ročníku soutěže Italské rady podporované organizací Directorate-General for Contemporary Art and Architecture and Urban Peripheries (DGAAP).