Zažij Portugalsko - Praha

Přeneste se s námi do Portugalska, země mořeplavců, slunce a vína. Do kuchyně, jejímž základem je mimo jiné olivový olej, ryby a maso. Čekají na vás delikatesy jako je francesinha, bacalhau, Caldo verde, Arroz de marisco, Cataplana, Cozido à Portuguesa, samozřejmě spousta ryb a pro ty, co rádi sladké například pasteis. Nesmíme zapomenout ani na Portské a další vína, kterými je tato země proslulá!

Těšit se můžete samozřejmě i na bohatý doprovodný program.

Kdy: 19.6.2019 od 8:00 do 20:00

Kde: Pěší zóna Anděl (hned u východu z metra směrem na OC Nový Smíchov)