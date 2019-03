Čarodějka - muzikál v Praze

Dr. František Janeček uvádí

nejúspěšnější současný světový muzikál

ČARODĚJKA - NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH ČARODĚJEK ZE ZEMĚ OZ

Wicked - The Untold Story of The Witches of Oz

Velkovýpravná muzikálová show ČARODĚJKA (v originále WICKED), doprovázená živým orchestrem, plná nádherných melodií, čar a kouzel, protkaná svižným humorem, vtáhne diváky do děje hned při prvních elektrizujících tónech předehry a nepustí je až do posledního okamžiku představení z napětí.

Obyvatelé země Oz se radují a oslavují smrt Elphaby, Zlé čarodějky ze Západu. Přilétá také Dobrá čarodějka z Jihu Galinda a začíná přítomným Ozanům vyprávět svůj dávný příběh…