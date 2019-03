Helena Antonín Pešta / I'm Your Mother

Už potřetí uvádíme autorskou výstavu Daniela Pešty, který zde tentokrát vystupuje pod pseudonymem svého femininního a maskulinního alter ega, jenž odvodil z křestních jmen svých rodičů: Helena Antonín Pešta. Představíme nejnovější umělcova díla: malby, fotografie, objekty, asambláže i videoart. Různá média, jak je pro autora typické, sjednocuje téma: hledání identity a determinace. Nakolik se můžeme vzepřít tomu, co nám život přichystal? Třeba se narodíme židovským rodičům v prví polovině 20. století? Nebo se narodíme jako cikánská dívenka v xenofobní České (Slovenské, Maďarské…?) republice začátkem 21. století? Nebo se hrou osudu a okolností ocitneme jako cizinec v jiné zemi? Jaké to je narodit se jako žena? Jaké to je narodit se jako muž? Jaké to je narodit se, a nebýt si jistý svou orientací, svým pohlavím, svým domovem, svou národností, svou identitou? Lze dle tvorby rozeznat, zdali je autorem muž, nebo žena? Kde tkví ten rozdíl? A je to vůbec důležité?

Kdo je kdo?

Který pohled je pravdivý? Pohled ženy nebo muže?

Je přípustná existence třetího pohlaví?

Je autorem výstavy žena nebo muž?

A co kurátor / ka?