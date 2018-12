Živý Betlém u alchymistů - Praha

Příběh starý 2000 let ožije na dvoře Muzea alchymistů a mágů staré Prahy, který se pomalu mění v nové kulturní centrum. Představení je zdarma a dobrovolné příspěvky v koledě putují na konto Pomozte dětem.

Na malebném dvoře Muzea alchymistů a mágů staré Prahy na Jánském vršku 8 najdete jesličky s ježíškem a svatou rodinou v doprovodu andělů. Jen co se všechny postavy sejdou za zpěvu koled tak jako v dávném Betlémě, začne hra. Pastýřům se zjeví anděl, králové putují za hvězdou, anděl se hádá s čertem a děvečky koledují do kasiček. Vše co vyberou putuje na konto Pomozte dětem. Vy můžete dobrý pocit posílit dobrým svařáčkem či dortíkem v alchymistické hospůdce Kellyxír.