Silvestr – Hollywood Night

Paparazzi, šampaňské, červený koberec, hollywoodský glamour a TY.

Rolujeme červený koberec, protože nejvíce očekávaná oslava Silvestrovské noci je tady. A tak není divu, že velké úsilí vkládáme do příprav, strhující produkce a hladké organizace. Chcete-li skutečně zažít příchod nového roku v typickém hollywoodském stylu, přijďte do klubu Mecca. Slibujeme, bude to noc, na kterou nikdy nezapomenete.

V tuto závěrečnou noc roku se můžete těšit na:

prostředí z Hollywoodu, hollywoodské dekorace a projekce

půlnoční odpočet, konfety a kryogenické efekty

moderní klubovou atmosféru a go-go tanečnice

2 hudební sály = 2 hudební žánry

Křišťálově čistý zvuk od Funktion one

5 super rychlých barů a výtečnou obsluhu stolů

vip zónu včetně uvítacího drinku a slavnostního občerstvení

O jedinečný hudební zážitek se postarají DJs:

Hlavní sál (groove & future house, edm hudba)

• Meccanicii

• Michele Cavallette

• Adam Grosso

• TBA

Druhý sál (latin pop)

• TBA

Dress code:

Oblékni se CHIC, abys upoutal pozornost.

VSTUPNÉ (18+):

Předprodej #1 (do 30. listopadu)

• 500 Kč - Regular

• 1.000 Kč - VIP

• 2.500 Kč - VIP All Inclusive

Předprodej #2 (do 24. prosince)

• 750 Kč - Regular

• 1.500 Kč - VIP

• 3.500 Kč - VIP All Inclusive

Předprodej #3 / na místě

• 1.000 Kč - Regular

• 2.000 Kč - VIP

• 4.500 Kč - VIP All Inclusive