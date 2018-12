Poznejte své tělo na kurzu Fisaf Fitness Core

Jste sportovní nadšenci? Nyní máte možnost se ve svém oblíbeném oboru vzdělávat, stát se propagátorem zdravého životního stylu, a třeba i instruktorem cvičení! Škola fitness profesionálů pořádá od 1. února úspěšný kurz Fisaf Fitness Core

Během 55 hodin se od zkušených lektorů s letitou praxí naučíte základy anatomie a fyziologie, díky nimž nahlédnete do tajů svého těla, ale získáte také základy správné výživy. Kurz Fisaf Fitness Core je 1. stupněm vzdělávacího programu Fisaf.cz a je určen všem, kdo chtějí začít žít zdravě, dobře vypadat a být zkrátka sami se sebou spokojení. Ti, které nový životní styl nadchne natolik, že by se mu chtěli věnovat i profesionálně, pak mohou pokračovat 2. stupněm specializací, jež jim bude nejbližší, ať už se jedná o aerobic, bodystyling, body and mind, pilates a mnohé další.