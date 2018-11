Výstava betlémů u Panny Marie Sněžné

Výstavy pořádáme od roku 2000 v areálu kostela Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí na Praze 1. Mapují současnou tvorbu betlémů jak v otázce tvůrců, tak v rozsahu použitých materiálů. Zároveň tvoří výstavu i velké množství historických betlémů, opět s ukázkou rozmanitosti použitých materiálů a jejich výroby. Nejpoutavější je mechanický betlém pana Jiřího Votruby, v současné době již 4,5m dlouhý, a betlém postavený podle Třešťských betlémů s historickými figurkami řezbáře Boudného, který se svými rozměry 3x2,5m patří k největším betlémům v Praze.

Výstavy lze hodnotit dle návštěvnosti a pozitivních zápisů v knize návštěv jako velmi zdařilé, k čemuž přispívá i velmi dobrá spolupráce s řádem františkánů sídlícím v klášteře, ve kterém výstavy pořádáme. Výstava bude otevřena 1. 12. 2018 a bude trvat do 2. 1. 2019 Otevírací doba denně 10:00 - 18:00, 24. 12. do 16. 00, 31. 12. do 15:00, 1. 1. 13:00 - 18:00.