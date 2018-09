Zažít město jinak - Praha Kampus Dejvice

Vědeckofantastická Praha – město snů

Zažij město jinak se Sci-fi film festivalem Future Gate!

Víte, že Praha 6 je čtvrť s největší koncentrací vědeckých pracovišť a institucí? Přijďte v sobotu, 15.9. do areálu Kampusu Dejvice poznat Prahu vědeckou, ale hlavně fantastickou!

Kampus Dejvice, Technická, Praha 6. Začátek ve 13:00. Vstup volný, vhodné pro všechny od 1 do 120 let.

Při příležitosti 100. výročí vzniku ČR, vzdáme hold našim vědcům a vynálezcům. Neopomeneme ani fenomén zlatých českých ručiček aneb „udělej si sám“ – Věděli jste, že Wichterle svůj první stroj na výrobu čoček postavil z nouze ze stavebnice Merkur?

Stavte se do Testbedu pro průmysl 4.0 na drink do RoboBaru, kde vás obslouží robotický barman. Ten Vás nikdy neošidí! Na prostranství před Národní technickou knihovnou je pro vás připravena úniková hra a vesmírná interaktivní dílna, naučíte se také pájet elektrické obvody a programovat v Arduinu a můžete si zahrát deskové hry. Že věda není žádná nuda vám názorně předvedou odborníci na slovo vzatí. V kavárně Prostoru se dozvíte, jak se dělá a jak funguje synťák. Nebude chybět ani živá hudba a noční párty. K vidění bude i exhibiční zápas postapokalyptické sportovní hry Jugger inspirované Sci-fi filmem The Salute of the Jugger.

Na Fakultě strojní ČVUT vás čekají sci-fi filmy, robot YuMi a 3D projekce z cyklu „Zajímá tě co je uvnitř“.

„Cílem události koncipované jako „site-specific“ sousedská slavnost je přivést vědu ven do ulic a připomenout si, na co všechno můžeme být pyšní. Myslím, že je dobré dělat takové akce založené na principu vzájemnosti v duchu „Národ sobě“ a že navrácení veřejného prostoru lidem pomáhá získat občanské sebevědomí nutné pro aktivní účast na veřejném životě.“ říká plk. Worf z planety Kronos v kvadrantu Beta.

Výběr z programu

– 19:00 Ikarie XB 1 a další filmy v posluchárně č.256 Fakulty strojní ČVUT

– Besedy, workshopy a virtuální realita

– RoboBar s robotickým barmanem v Testbedu 4.0

– Úniková hra a vesmírná interaktivní dílna, deskové hry a program pro děti, kapely, Djs a mnoho dalšího před NTK

– Hudební workshop v Café Prostoru s Mary C, Alissou deRubeis a Nikol Štrobachovou. Afterparty s Drum Technology. Special guest: Andels