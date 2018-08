THE BEST OF IMAGE

Přízeň diváků a návštěvníků vyvolal silný zájem zahraničních pořadatelů.Aby bylo možno jejich požadavkům lépe vyhovět, rozhodla se dramaturgická rada IMAGE sestavit speciální představení pro zájezdy. Šlo o to připravit průřez dosavadní tvorbou a zároveň jakousi vizitku souboru pro ty, kteří se s námi setkávají poprvé. A tak se v roce 1997 zrodilo THE BEST OF IMAGE. Toto představení splnilo svůj účel na mnoha evropských jevištích,a jeho úspěšnost byla taková,že se posléze stalo pevnou součástí programové nabídky i na pražské scéně.

Délka představení: 90 minut

Černé divadlo

Premiéra: 14.9.1997

Scénář: Eva Asterová, Josef Tichý, Petr Liška

Choreografie: Eva Asterová Hudba: Zdeněk Zdeněk

Návrhy kostýmů: Dana Turečková, Eva Asterová

Realizace kostýmů: Emílie Bezdíčková, Helena Píchová

Výroba rekvizit: Stojan Nenov, Ivo Maurenc, Pavel Plocek, Josef Borovička

Výtvarná spolupráce: František Tvrdek

Producent: Alexander Čihař