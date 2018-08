Concert in Lichtenstein palace

PARNAS ENSEMBLE

J. S. BACH : Brandenburg Concerto selection

A. VIVALDI : The Four Seasons selection

C. DEBUSSY : Clair de lune ( „Moonlight“ )

A. DVOŘÁK : Slavonic Dance

Largo from the New World Symphony

B. SMETANA : Vltava (Moldau)

J. STRAUSS : Pizzicato Polka

F. SCHUBERT : Ave Maria

P. I. TCHAIKOVSKY : Waltz of the Flowers from ballet

The Nutcracker

M. RAVEL : Bolero

G. BIZET : Suite from Carmen