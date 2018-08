420People - Máj

Jak moc známe Máj? Všichni jsme jistě schopni rozpomenout si na první verše, ale dál? Dokážeme si uvědomit obsah, detaily, vyjádřit atmosféru a uvědomit si přesahy, které toto nadčasové dílo připouští? Soubor 420PEOPLE, etablovaný doposud v žánru současného tance, přichází s premiérou, která se vymyká jeho dosavadním zkušenostem. Autorský vklad tentokrát kromě choreografa Václava Kuneše patří i režisérovi Davidu Prachařovi – oba navíc v představení účinkují.

Inscenace představí Máchovy verše v moderní dynamické interpretaci činoherní i taneční, zpěv a hudební doprovod zazní živě z jeviště (P. Fajt, O. Anděra).

Režie a choreografie: David Prachař a Václav Kuneš, hudba: Pavel Fajt, Ondřej Anděra; účinkují: Jan Kačer, Nataša Novotná, Zuzana Herényiová, Václav Kuneš, Milan Odstrčil, David Prachař.

V rámci scénografie jsou použity tři obrazy Adrieny Šimotové: Cítění kosti (1983), Dutá hlava (1983–84), Mrtvá hlava (1984).

Děkujeme za poskytnutí anglického překladu Máchova Máje paní Dr. Marcele Sulak a vydavatelství Twisted Spoon Press a panu Howardu Sidenbergovi.

Inscenace je uváděna v produkci 420PEOPLE ve spolupráci s Novou scénou ND a Činohrou ND, za podpory Fondation BNP Paribas, Ministerstva kultury ČR a Hlavního města Prahy a mediálních partnerů: Opusosm, Taneční zóna, Taneční aktuality, Opera plus.

Po představení následuje diskuse s diváky.