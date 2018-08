Jan Kasl: Decade

Výstava je ohlédnutím za desetiletou prací Jana Kasla, jehož největší vášní je sportovní fotografie.

„Spojení mé vášně pro akční sporty a fotografii mě zavedlo do prostředí profesionálních sportovců, dechberoucích výkonů a inspirativních lidí na úžasných místech po celém světě. Ve své práci se snažím trochu vymezit dnešní rychlé době, kdy životnost fotografie se počítá na minuty a kalkuluje se, kdy jí pustit do Světa tak, aby měla co největší dosah, než se ztratí v záplavě dalších příspěvků. Bylo by skvělé vytvářet obsah, ke kterému by se lidé vraceli, inspiroval by je, tajil jim dech a lákal je vyrazit ven. Jsem rád, že mohu svou desetiletou cestu ukázat i ostatním skrze tuto výstavu.“ Jan Kasl