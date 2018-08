Jak si hráli naši prarodiče / Výstava her a hraček k výročí 100 let československé státnosti

Ve spolupráci s Muzeem hraček v Rychnově nad Kněžnou představíme unikátní výstavu her, hlavolamů a hraček z minulého století s důrazem na hračky, které přiblíží vlastenecké nadšení období po vzniku Československé republiky.

Návštěvníci si budou moci prohlédnout vzdělávací a výchovné hry a hračky, které byly vytvářeny v období vlasteneckého nadšení s nadějí, která byla vkládána do mladé, nastupující generace. Pro ně se vytvářely nové slabikáře a čítanky s příběhy z českých dějin a ilustracemi Mikoláše Alše. Pro ně se na hračkářském trhu objevily do té doby nevídané stolní hry a hračky s vlasteneckou a vzdělávací tematikou. Výstava je otevřena od 1. září do 25. listopadu, denně od 9 do 18 hodin. V ceně vstupenky jsou i všechny souběžně probíhající výstavy.