Prague Mozart Trio

Štefan Britvík (art. leader) – clarinet / klarinet

Miloš Bydžovský – clarinet / klarinet

Petr Němeček – bassoon / fagot

Yvona Škvárová – mezzosoprano / mezzosoprán

(soloist of the National Theatre) / (sólistka Opery Národního divadla)

W. A. MOZART – Divertimento No.3, KV 229

G. F. HÄNDEL – Aria from opera Xerxes

A. VIVALDI – Gloria in D

L. van BEETHOVEN – Trio in C Major