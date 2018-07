Léto plné hvězd - Praha

Léto plné hvězd – výstava hraček, kapsářů, dekorací a společenských her pro zdravé i handicapované děti – je tradičně po téměř celé prázdniny přístupná na Dražického náměstí, aby jako každý rok udělala radost dětem i jejich rodičům. Její součástí jsou doprovodný benefiční program nabízející výborné zpěváky, muzikanty a další umělce a také výstava obrazů výtvarníků na autistickém spektru.

„Letos už třiadvacátý ročník ´Léta plného hvězd´ je tradiční součástí prázdnin v Praze 1, kterou velmi rád podporuji. A musím říct, že autorky Olga Černohorská a Ivana Tichá opět vytvořily krásné a moc užitečné věci,“ ocenil starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.

Prodejní expozice na Dražického náměstí nabízí mj. krásné kapsáře všech velikostí a všeho využití, dřevěné a látkové hračky, společenské hry, textilní prostorová písmena, polštářky pro nejmenší, voňavé panenky, maňásky, hry se stíny či hudební nástroje. Výtěžek z Léta plného hvězd pak umožní vytvoření dalších hraček pro příští ročník.

„Jedná se o autorská díla převážně z textilu, uzpůsobená i dětem s handicapem. Návštěvníci si samozřejmě mohou na výstavě vše vyzkoušet,“ uvedla jedna z autorek Olga Černohorská a pozvala na doprovodný program: 17. července večer s autorskými písničkami Petra Ševčíka, 19. července pohádku „Jak šel Honza do světa“ Marie Křížové a Jana Kříže, dvojnásobného držitele Ceny Thálie, 7. srpna „Večer plný nejen šansonů a balad“ s Terezou Trnkovou a Petrem Ožanym a 23. srpna „Od opery k muzikálu“ s hvězdami muzikálu Fantom Opery Monikou Sommerovou a Tomášem Vaňkem. V jednání je účast Tomáše Savky a Petra Ryšavého.

Výstava je přístupná denně od 10 do 21 hodin, a to až do 26. srpna.