Zapaříme před prázdninami - Obchodní centrum Šestka Praha

16. a 17. června jsme pro vás na Šestce připravili mimořádnou akci! Čekají vás dva dny plné her na PC a Xbox. U nás si můžete vyzkoušet oblíbené hry e-sportových hráčů, ale i herní novinky.

Že to neumíte? To přece není žádný problém! Naši zkušení lektoři vám vše ukážou a vysvětlí. Pomůžeme vám pochopit, co baví vaše ratolesti, navíc si budete moci konečně zahrát společně nebo proti sobě.

Celá akce je zároveň i soutěžní, takže se pobavíte i získáte hodnotné odměny! Pro nejlepší z nejlepších jsme připravili vouchery do vybraných obchodů v hodnotě 2 000 Kč, 1 000 Kč a 500 Kč. Menší soutěže se budou konat v průběhu celé akce a tak každý si odnese nějakou výhru. Čekají na vás hry pro XBOX 360, PS3 a PS4, psí známky MSI camo, dárkové tašky, trička s herní tématikou, postavička DIABLO – Tyrael, selfie tyče, kupóny do Gamlery a víc jak 800 litru limonády. Tento víkend nikdo neodejde s prázdnou! Jen za samotnou účast budeme rozdávat bločky a záložky s herní tématikou.

Představíme vám více než 20 herních titulů. Proti sobě se tak utkáte ve hrách, jako jsou League of Legends, Fortnite, Injustice 2 nebo například Tennis World Tour. Rekordy pak budete překonávat ve hrách Monster Energy Supercross nebo Gravel. Dále budete moct vyzkoušet takové novinky, jako jsou např. Kingdom Come: Deliverance či Pure Farming. Neuniknete ani světu virtuální reality, kterou si budete moct vyzkoušet na vlastní (virtuální) kůží.

Tak neváhejte a dorazte! Těšíme se na vás a vaše spoluhráče 16. a 17. června od 11:00 do 18:00. Vstup je zdarma. Najdete nás v jednorázové herní LanCraft Areně v přízemí OC Šestka vedle prodejny Albert.