Třebonické letní hry - Praha

SDH Třebonice ve spolupráci s ÚMČ Praha 13 a KD Mlejn pořádají v sobotu 16. června 2018 od 14 hod. XVIII. ročník tradičního sportovního zápolení v netradičních disciplínách v areálu u rybníka v Třebonicích.

Soutěžní disciplíny:

-slalom na kolečku a stříkání ruční stříkačkou

-přeříznutí dřevěného polena ruční pilou

- záchrana tonoucího z kanoe

- běh přes plovoucí lávku

- štafeta v pití piva (limonády)

Soutěž je určena pro tříčlenná družstva (účastníci musí být starší 15-ti let).

Závodů se každý účastní na vlastní nebezpečí.

Družstvům se doporučuje jednotný dres.

Startovné 200 Kč za družstvo, návštěvníci zdarma.

Na místě je možno koupit občerstvení.

Ceny pro vítěze zajištěny, dobré počasí objednáno.

Program:

do 14:00 přihlášení družstev

ve 14:00 zahájení soutěží

do 17:00 ukončení soutěží

od 17:15 vyhlášení výsledků a předání cen

od 17:30 vystoupení hudební skupiny

do 22:00 ukončení akce