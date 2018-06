Kinobus - Praha Koloděje

Oblíbené pojízdné kino opanuje prostřednictvím dalšího turné Dopravního podniku hlavního města Prahy i v letošním roce letní dny. Jedenáctý ročník bezplatného promítání Kinobusu ve vybraných pražských lokalitách opět nabídne snímky jak z české, tak i zahraniční produkce.

Celkem 12 tradičních, ale i zcela nových promítacích míst zažije od 18. června do 6. září 2018 více než 40 promítacích večerů. Během nich se návštěvníci, vždy od pondělí do čtvrtka, dočkají bohaté porce komedií v podobě titulů Bába z ledu či Největší showman, chybět však nebudou ani vážnější témata – ty zastoupí filmy jako Tlumočník, případně Tři billboardy kousek za Ebbingem.

Kinobus i tentokrát nabídne 200 míst k sezení, bezplatnou půjčovnu dek a možnost zakoupení občerstvení. Promítání započne vždy po setmění, mezi 20.30 a 21.45 hodinou.

Vstup je zdarma.

od 18. 6. do 28. 6. 2018 promítáme od 21.45 hodin

od 2. 7. do 19. 7. 2018 promítáme od 21.30 hodin

od 23. 7. do 16. 8. 2018 promítáme od 21.00 hodin

od 20. 8. do 6. 9. 2018 promítáme od 20.30 hodin

Časy začátku promítání jsou pouze orientační, změna programu vyhrazena.

Park - Skála, Lupenická ulice, zastávka Koloděje, konečná linky číslo 111.

16. 7.

Koloděje

Špión

17. 7.

Koloděje

Padesát odstínů černé

18. 7.

Koloděje

Tlumočník

19. 7.

Koloděje

Teorie tygra