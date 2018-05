Yamato – the drummers of japan 2018

YAMATO – legendární japonský soubor tvořený z těch nejlepších “Taiko“ bubeníků se po roční přestávce vrací zpět do České republiky s novou show The Challengers!



Přímo z centra bubenického řemesla, tedy Profektuy Nara v Japonsku, přijedou oblíbení bubeníci Yamato představit svou novou show The Challengers, a to hned do pěti měst České republiky. Jejich jedinečnou show budete moci vidět postupně ve Zlíně, Brně, Praze, Pardubicích a turné zakončí v Ostravě!



Nové koncepční představení s názvem The Challengers je podle slov tvůrců vytvořeno na základě pocitů a životních zkušeností všech členů souboru, kteří berou svůj život jako velkou výzvu pro pokořování tělesných i duševních limitů. “Show The Challengers je o přijímání výzev. Pro tento program bylo naší výzvou nacvičit nové prvky. K tomu jsme přidali i nový vizuální koncept spolu se speciálně navrženými kostýmy od renomovaného módního návrháře Kansaie Yamamota. Důvodem proč jsme se spojili s mezinárodním designérem přestože si vždy sami vytváříme své kostýmy je prostý: chceme využít energii z jeho kostýmů a spolu s naší energií tak pokořit naše limity. Je to výzva, abychom dosáhli našeho maximálního potenciálu. Je to nový krok pro Yamato a zárověň naše nová „challenge“. Yamato jsou The Challengers.



Ve světě ale i u nás velice populární ansámbl japonských bubeníků již po řadu let beznadějně vyprodává sály a opět se tak můžeme těšit na nezapomenutelný zážitek také u nás v ČR. Úspěšná turné po ČR jako Heartbeat Shin-on, Matsuri – Fiesta, Gamushara - The Beat Of Courage, Rojyoh -The Beat On The Road či Raion – Howl of Lion byla naprosto jedinečným zážitkem, bubeníci si vždy svou propracovanou audio – vizuální kompozicí doslova podmanili publikum, což se jim u nás naposledy podařilo i před dvěma lety svou poslední skvěle přijatou show Bakuon.



Jak tvrdí zakladatel souboru Masa Ogawa: „Vyprodané sály jsou vždy tím nejlepším impulsem a inspirací k neustálému zlepšování a tréninku, a také k tvorbě nových představení“. Bubeníci tak ve svém domovském městě Nara v japonských horách opět poctivě cvičili a zdokonalovali tělo i ducha, aby byla jejich nejnovější neuvěřitelně silná show dovedena k naprosté dokonalosti!