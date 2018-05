Prosecké jaro - Park Přátelství Praha

Letošní rok je rokem pro naši zemi mimořádně výjimečným. Městská část Praha 9 k připomenutí výročí 100 let vzniku republiky připravila jedinečný projekt : „PROSECKÉ JARO - CESTA DO PRVNÍ REPUBLIKY 1918 - 2018“. Jedná se o akci, která se koná v neděli 27. května 2018 od 14 – 20 hodin ve velkém centrálním Parku Přátelství v Praze 9 na Proseku.

Srdečně zveme všechny, kteří se chtějí pobavit, připomenout si věci dávno minulé, něco se dozvědět a nahlédnout alespoň trochu do doby, kdy se žilo úplně jinak než dnes.

Prověříte si své vědomosti, znalosti i dovedností a určitě se pobavíte při hře „Cesta do První republiky“. Chcete se stát občany První republiky? Zúčastněte se během celého odpoledne naší hry, a když splníte, alespoň sedm úkolů můžete „zaklepat na dveře kanceláře“, kde vám bude vydána legitimace a stanete se tak občany „První republiky“. Ale pozor pro vydání legitimace si budete muset zakoupit kolek. No pokud máte málo peněz budete muset ještě vyrazit na nějaký dosud nesplněný úkol. To už ale nebudeme prozrazovat, ať jste překvapeni. Jednotlivé soutěže budou rozděleny po okruzích - vojenský okruh, vědomostní, dovednostní, dále hry té doby např. skákání panáka, cvrnkání kuliček, střílení z praku aj.

Pro všechny návštěvníky je připraven program na podiu 100let Velké války. Postava Josefa Švejka, nejznámějšího vojenského pucfleka, který neodmyslitelně patří k programu. Plzeňský herec Přemysl Kubišta jakoby kreslené figuře Josefa Lady vypadl z oka. Protože Švejk byl voják, milovník chytrého českého humoru i obdivovatel zlatavého moku, představí svoji kapelu ŠVEJK c. k. ŠRAML a vojáky, plzeňské Pětatřicátníky. Projdeme po Rakousku-Uhersku až na východní frontu, popovídáme si o zajímavostech ze života c. k. Monarchie. Například proč se desetikoruně říká „pětka“, jak fungovali psí řezníci, jak se bojovalo na pozicích a samo sebou zazní nespočet hlášek z Haškova románu. Diváci se budou moci zúčastnit i pivní soutěže.

Švejkova C.a k. Marškumpačka s názvem ŠVEJK c. k. ŠRAML zahraje písničky, z nichž většinu návštěvníci znají. Jsou to písně Rakouska-Uherska, vojenské písně z první světové války, kabaretní kuplety, šlágry českých hospod, písničky Karla Hašlera, ale třeba také virtuózní skladby světových autorů, zkrátka vše, co se hrálo v té době.

Kocourkov – klauniáda, jarmareční hra v podání DIVADLA TRAKAŘ, kterou ocení malí i velcí návštěvníci od 15:45 na podiu.

Součástí odpoledne bude jedinečné „Pojízdné muzeum“ výstava vojenských artefaktů z Velké války - pušky, šavle, bajonety, granáty. Muzeum čítá skoro 500 artefaktu militarie, potřeby vojáků, fotografie z front a vyznamenání armád Rakouska, Italie, Německa a Legie, dopisnice a korespondenci vojáků, dobové noviny apod. Vojáci v uniformách podají informace o vystavených artefaktech.

Program zakončí v 19:00 hodin slavnostní koncert Komorního orchestru QUATTRO, pod vedením dirigenta Marka Štilce a za účasti vynikající sopranistky Michaely Rószy Růžičkové. V programu zazní skladby nejznámějších českých skladatelů např. Antonína Dvořáka, Josefa Suka, Leoše Janáčka . . .

Program:

14:00 otevření registračného stánku

14:00 slavnostní zahájení na podiu Šárka Marková

14:00 začátek fungování jednotlivých stanovišť hry Cesta do první republiky,

14:00 otevřeno muzeum – výstavka militarií a originálů z bojišť Velké války

14:10 Josef ŠVEJK & c.k.ŠRAML“ aneb „Švejkovy Kabaretní c.k.Manévry“

15:45 KOCOURKOV – jarmareční hra Divadla Trakař

16:30 Pětatřicátníci, soutěže, dobová muzika

18:00 ukončení odpoledního programu a příprava koncertu

19:00 Komorní orchestr QUATTRO, dirigent Marek Štilec